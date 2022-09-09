Sulama kanalında bulunan cansız bedenin Yaren olduğu belirlendi
Adana'da sulama kanalından bulunan cansız bedenin, Yaren Arslan’a (18) ait olduğu belirlendi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 Eylül günü sulama kanalında çırpınıp yardım isteyen genç kızı görenler polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kanalda arama yapan ekipler kadından sonuç alamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlayıp araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde buldu.
Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Yapılan otopside cesedin, aynı gece evden ayrılan, bir daha da ulaşılamayan Yaren Arslan'a ait olduğu tespit edildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Arslan’ın ailesinin sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.
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