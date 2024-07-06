Sulama kanalında çocuk cesedi bulundu
Mersin'de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.
Sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yunus Emre Mahallesi'nde çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- 'Sinan Ateş davasında neler gördüm'
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Kadrolaşmayı şikâyet etti, kovuldu!
- Şimdi de kesilmiş videoyla hedef alındılar