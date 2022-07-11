Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:44
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Yerdelen Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi kıyıya çıkarttı. İncelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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