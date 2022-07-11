Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi.
Yerdelen Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi kıyıya çıkarttı. İncelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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