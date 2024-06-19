Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:35

Güncelleme: 19.06.2024 - 13:35

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde ki sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, kanal kenarında yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.