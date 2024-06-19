Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana’da sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:35
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde ki sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, kanal kenarında yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Adana haberleri sulama kanalı haberleri erkek haberleri ceset haberleri

İlgili Haberler

Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu

Sivas'ta arazide erkek cesedi bulundu
Köprü kenarında erkek cesedi bulundu

Köprü kenarında erkek cesedi bulundu
Kayseri'de viyadükte erkek cesedi bulundu

Kayseri'de viyadükte erkek cesedi bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler