Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:43
Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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Kümbet köyündeki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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