Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Kümbet köyündeki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Bizde öyle göz yok'
- Bu kavgayı görmüştük
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı