Ataşehir'de kan donduran olay... Hastane otoparkında kadın cesedi bulundu!

Ataşehir'de bulunan bir hastanenin otoparkında otomobilin içinde 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen bir kadının cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:43
Ataşehir'de kan donduran olay... Hastane otoparkında kadın cesedi bulundu!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında iddiaya göre, asfalt çalışması yapan işçiler park halinde bulunan 34 ZH 4755 plakalı otomobili kaldırmak istedi.

Otomobile yaklaşan işçiler otomobilin yolcu koltuğunda emniyet kemeri takılı bir kadın gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından otomobilin kapısı açılırken yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Çevreye yoğun şekilde koku yayılırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonrasında kimliği öğrenilemeyen kadının cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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