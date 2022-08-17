Sulama kanalında kaybolan Özgür'ün cansız bedeni bulundu
Adana’da dün akşam saatlerinde düştüğü sulama kanalında kaybolan Özgür Karadağ’ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.
Yüreğir ilçesi Levent Caddesi’nde oturan Özgür Karadağ, Sümbül Caddesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Karadağ, kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine polis, Özgür Karadağ için arama çalışması başlattı. Dün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karadağ’ı arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında kanalın suyu kesildi. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi yakınlarındaki elektrik santralinden geçen sulama kanalında Karadağ’ın cansız bedenini buldu.
Çalışmaları takip eden Özgür Karadağ’ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Karadağ’ın cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Bu arada Özgür Karadağ, son 4 günde aynı bölgede yaşamını yitiren 3’üncü kişi oldu.
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