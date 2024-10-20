Sulama yapacağı sırada elektrik akımına kapıldı... Yaşamını yitirdi

Konya'nın Meram ilçesindeki bağ evinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Sulama yapacağı sırada elektrik akımına kapıldı... Yaşamını yitirdi
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AA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:49

Gödene Mahallesi'ndeki bağ evine eşi ve kayınpederiyle giden 32 yaşındaki Mehmet Tutar, sulama yapmak için dalgıç pompasını jeneratöre bağladığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark edip Tutar'ı akımdan kurtaran eşi, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Daha sonra durumunun ağır olduğunu görünce eşini arabayla hastaneye götürmek isteyen kadın, yolda sağlık ekipleriyle karşılaştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Tutar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #konya #elektrik #Elektrik akımı

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