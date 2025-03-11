Yayınlanma: 11.03.2025 - 20:04

Güncelleme: 11.03.2025 - 20:04

Halk TV'nin YouTube kanalında yayımlanan Rasim Ozan Kütahyalı söyleşisinin ardından kanal içerisinde başlayan kriz sürüyor. Peki, Şule Aydın ile Kayda Geçsin neden yok? Şule Aydın ile Kayda Geçsin ne zaman yayımlanacak?

KAYDA GEÇSİN PROGRAMI NEDEN YOK?

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan bir söyleşi kanalın YouTube hesabından yayımlandı.

Söz konusu röportaj, yıllardır Halk TV'de program ve haber yapan gazetecilerin tepkisini çekti.

Aralarında gazetemiz yazarlarının da bulunduğu gazeteciler, sosyal medya hesaplarından röportajı eleştiren yazılar paylaştı. Halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz da Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

‘KAYDA GEÇSİN’ EKİBİ KANALDAN AYRILDI

Tüm bunların ardından, Şule Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Kayda Geçsin' ekibinin kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Şule Aydın şunları yazdı:

"Herkese merhaba…

Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı.

İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik.

Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz."

MAHİROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da söz konusu durum hakkında bir açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı.

Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.

Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.