Süleyman Seba Caddesi 'Dünyanın En Havalı Caddeleri' arasına girdi

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:33

Kent rehberi ve kentsel yaşam dergisi 2022 yılının 'Dünyanın En Havalı Caddelerini' seçti. Dünya genelinde 20 bin kişinin yaptığı oylamada Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi, 27'inci sıradan listeye girerek En Havalı Caddeleri'nden biri oldu. Caddeki 'Sıraevler', caddenin baş tacı olarak nitelendirildi. Dünya genelinde 33 caddenin seçildiği listeye giren Süleyman Seba Caddesi'yle ilgili olarak mahalle sakinleri ve caddeye gezmeye gelenler caddenin övgüyü hak ettiğini söyledi.

"TARİHİYLE, HAVASIYLA, İNSANIYLA ÇOK GÜZEL BİR CADDE"



Gençlerin de ilgi gösterdiği cadde için Yasin Azad Adıyaman, "İstanbul Beşiktaş'ta okuyan ve çalışan bir genç olarak, özellikle bu caddede çalıştığım için çok mutluyum. Tarihiyle, havasıyla, insanıyla çok güzel bir cadde" derken caddede dolaşan Azra Düsef ise, "Bu cadde gerçekten güzel, Sakarya'dan geliyorum, özellikle caddenin mimarisi çok hoşuma gitti. İstanbul'u özellikle Beşiktaş'ı seviyorum. Sürekli burada olamamak benim için üzücü" diye konuştu.

LİSTENİN İLK BAŞI KANADA'DAN



Listenin birinci sırasında Kanada'nın Montreal kenti, Avusturalya'nın Melbourne kentinin yanı sıra İskoçya'nın Glasgow kenti 3'üncü sırada yer aldı. En Havalı Caddeleriyle listeye giren diğer kentler arasında Taipei, Kopenhag, Hong Kong, Berlin, Miami, Londra, Lizbon, Dublin, Madrid, New York ve Singapur yer aldı.