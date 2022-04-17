Süleyman Soylu: 'ABD şöyle istiyor, erkeklerle erkekler evlensin kadınlar kadınlarla evlensin'

17 Nisan 2022 Pazar, 10:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kollarının düzenlediği sahur programına katıldı.

Programda konuşan Soylu'nun hedefinde ABD'nin Türkiye hakkında hazırladığı insan hakları raporu vardı.

Soylu, konuşmasında şunları söyledi:

“Orada diyor ki Türkiye, FETÖ ve PKK’ya haşin davranıyor. Onlar terörist değil. Onlar siyasi tutuklu. Yani biz onları siyaset sebebiyle tutuklu hale getirmişiz diyor. Yetmedi. İçişleri Bakanlığı’nı eleştiren büyük bir paragraf açıyor. Biz PKK’ya ve FETÖ’ye karşı şiddetle mukabele ediyormuşuz.

“ERKEĞİN ERKEKLE, KADININ KADINLA EVLENMESİNİ İSTİYORLAR”

Amerika şöyle istiyor; dünyanın her yerinde erkeklerle erkekler evlensin. Kadınlar da kadınlarla evlensin. Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, haşr olacaksınız. Ben size ne diyeyim? Biz neymiş, buna müsamaha göstermiyormuşuz. FETÖ’ye müsamaha göstermiyormuşuz. PKK’ya müsamaha göstermiyormuşuz. LGBT’ye müsamaha göstermiyormuşuz. Türkiye huzurlu bir hale gelmiş ve bu huzurlu hale gelmelerinden de bunlar rahatsızlanmış. Sizin bizim hakkımızda rapor yazmanız değil, biz sizin hakkınızda rapor yazarsak esas o zaman yandı gülüm keten helva.

“PKK’YA GENERALİNİ GÖNDERDİN”

Sen daha dün kendi generalini PYD/PKK terör örgütünün bir sözde yöneticisine göndermedin mi binlerce TIR silahla beraber? Onlar Türkiye’nin huzurunu ve birliğini bozsun diye göndermedin mi? Sen vakıfların vasıtasıyla Türkiye’deki birtakım sözde gazetecilere paralar yağdırıp bu ülkede 15 Temmuz darbesi dahil olmak üzere bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozabilmek için her türlü iftiralar attırmadın mı? Sen 15 Temmuz darbesinde sayın cumhurbaşkanımızın uçağı havadayken birilerine nerede olduğunu göstermek için yayınlar yapmadın mı?”

Soylu şöyle devam etti:

“Burada birtakım muhabirlerin ileri geri ortaya koydukları süreçlerin dışında hiçbir şey ifade etmiyor. Ne kadar çatlarsan çatla. Biz PKK’yı gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Biz FETÖ’yü gömdük, gömmeye devam ediyoruz. Batı’da ne kadar muhafaza etmeye çalışırsanız çalışın. Bize hangi musallatları ortaya koymaya çalışırsanız çalışın. Herhangi bir başarı elde edemezsiniz.“