CHP'li isimlerden Süleyman Soylu'ya çok sert Kılıçdaroğlu tepkisi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’na sitem ederek üç soru sormuştu: “1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”

Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. pic.twitter.com/FwOpmB2UO2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2022

SOYLU: KILIÇDAROĞLU YİNE SAÇMALAMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor" dedi.

Soylu, sözlerinin devamında, "O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN ÇOK SERT TEPKİ

Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklaması sonrası CHP'li birçok isim de sosyal medya üzerinden Soylu'ya tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hadsiz. Suç İşleri Bakanı, Genel Başkanımızın zerre kusuru olsa yargı elinizde, idare elinizde 1000 kez çıkarırdınız 20 yılda. Ama bakanlığı devrederken göreceğim seni korkudan dizlerin titreyecek... Bu güzel ülkeye ve insanlarına yaptıklarının hesabını bir bir soracağız senden!" ifadelerine yer verdi.

ÖZTRAK: LAGA LUGA ETMEDEN CEVAP VER

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Ey atama İçişleri Bakanı! On parmağında on kara herkese bulaştırmayı bırak, Genel Başkanımız 3 soru sordu. Laga luga etmeden cevap ver. Daha önce ortaya attığın zırva iddiaları da ispatla. İspatlamaman halinde nasıl anılacağını biliyorsun" dedi.

AĞBABA: BU İFTİRALARIN, BU ÇIRPINIŞLARIN SENİ KURTARAMAYACAK!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Soylu yine arsızca iftiralarına devam ediyor. Ey Soylu; Genel Başkanımız SGK'da tek bir yanlış hukuksuz iş yapmadı. Ama senin bakanlığında uyuşturucudan insan kaçakçılığına, hırsızlıktan tescilli dolandırıcılığa kadar her türlü suça bulaşıldı, devletin imajı karalandı. Albümün kabarıyor, her şey bir bir not ediliyor. Bu iftiraların, bu çırpınışların seni kurtaramayacak!"

ALTAY: KADİM DEVLETİ MAFYA BOZUNTULARINA, KARA PARA AKLAYICILARA KOL KANAT GERER HALE GETİRDİN

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, "Hadsiz Suç İçişleri Bakanı. Kanla kurulan ülkenin sınırlarını yolgeçen hanına çevirdin. Kadim devleti mafya bozuntularına, kara para aklayıcılara, uyuşturucu tacirlerine kol kanat gerer hale getirdin. Unutma yarına kalır ama asla yanına kalmaz......" ifadelerine yer verdi.

EMİR: NE YAPARSANIZ YAPIN HESAP VERECEKSİNİZ!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sayın Genel Başkanımız millet adına sınırlarımızın nasıl kevgire çevrildiğini soruyor. Sorumluluk makamındaki Süleyman Soylu suçüstü yakalanmış her suçlu gibi cevap vermek yerine iftira atarak kurtulma telaşında. Ne yaparsanız yapın hesap vereceksiniz!" diyerek Soylu'ya tepki gösterdi.

BAŞARIR: ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN AĞZINA SAKIZ OLMUŞ...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Organize suç örgütlerinin ağzına sakız olmuş, dün kara dediğine bugün ak diyebilen bir omurgaya sahip sözde “İçişleri Bakanı” Süleyman Soylu! Sen, safsatayı bırak! Kaçak yollarla ülkemize gelen sığınmacılara bak! Beceriksizliğiniz sayesinde ülkemiz adeta yolgeçen hanına döndü!" ifadelerine yer verdi.

ÖZKAN: YA YANIT VER İŞİNİ YAP YA DA İSTİFA ET!

Bir başka tepki de CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan geldi. Özkan, "Bırak zırvalamayı, terbiyesizliği. Sayın Genel Başkanımız 3 tane soru sordu çamura yatma. Sınırlarımızın delik deşik edilmesine göz yuman o kurumlar sana bağlı. Ya yanıt ver işini yap ya da istifa et!" paylaşımında bulundu.