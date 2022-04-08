Süleyman Soylu'nun danışmanı 'Gizligider olmadık' dedi, yeğeni paylaştı

08 Nisan 2022 Cuma, 17:41

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerine yenileri atandı.

Kararla, bakan yardımcılıkları görevine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi.

SOYLU'NUN DANIŞMANI: HİÇ 'GİZLİGİDER' OLMADIK

Gizligider'in Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Danışmanı Mazhar Yıldırımhan'dan da tepki geldi.

Yıldırımhan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İnandığımız davada hiç 'gizligider' olmadık. Hep açık gittik. Zararını gördük mü gördük! Hiç tesadüfen de olsa fetönün yanına düşmedik. Allaha hamd olsun bütün hayatımız boyunca karşısında olduk. Samimiyet arıyoruz, samimiyet istiyoruz!. Lütfen aldanışlara son verin!" dedi.

Yıldırımhan'ın bu paylaşımını Süleyman Soylu'nun yeğeni Sadık Soylu da paylaştı.

İYİ PARTİLİ ERGÜN: GİZLİGİDER, OLDUKÇA ALENİ GİTMİŞ

Göreve getirilenler arasında ise en çok AKP’den 24. Dönem Nevşehir milletvekilliği de yapan Ebubekir Gizligider dikkat çekti.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, Gizligider’in Fethullah Gülen ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gizligider ile Gülen’in yanyana durduğu fotoğrafı paylaşan Ergün, “Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider. Hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş” ifadelerini kullandı.

Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider. Hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş. pic.twitter.com/nKTxC1pGeU — Metin Ergun (@MetinErgun48) April 8, 2022

SADIK SOYLU ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Soylu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görev yapan kuzeni Sadık Soylu Twitter hesabından, Erdoğan’ın atadığı Gizligider’in Gülen ile fotoğrafını paylaştı.

Sadık Soylu paylaşımına herhangi bir not düşmezken paylaşımını dakikalar içerisinde sildi.

İşte Sadık Soylu'nun o paylaşım: