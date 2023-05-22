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Süleyman Soylu'nun hedefinde bu kez Netflix var: 'Wikileaks mi Netflix mi nedir...'

Seçim döneminde LGBTİ+'ları hedef gösteren açıklamalarını artıran İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu, şimdi de hedefine Netflix'i aldı. Soylu, "Şimdi yeni bir şey çıktı. İsmi Wikileaks mi, Netflix mi, nedir? Her televizyon filminde eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hal ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor" dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:28
Süleyman Soylu'nun hedefinde bu kez Netflix var: 'Wikileaks mi Netflix mi nedir...'
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İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu, Fatih Yeşildirek Mahmutpaşa Esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Soylu’ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AKP Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ve esnaf eşlik etti.

Türkiye’nin kısa süre içinde hastane yapabildiğini öne süren Soylu, “Türkiye 45 - 60 günde hastaneler yapabilecek kabiliyete sahip oldu. Biz bunları kendi zihnimizde tasarlayamayız. Şunu söylemek istiyorum. Ülkeler de, devletler de insanlar gibidirler. Büyürler, küçülürler, büyürler, gelişirler, serpilirler. Küçükken bazen dayanıksız olurlar. Ama büyüdükleri zaman biraz daha bu meselelere dayanıklı hale gelebilirler. Önemli olan karşı karşıya kalınan bu meselelere dayanıklı hale gelebilmektir. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı diye bana sorarsanız? 21 yıldır bu ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu bütün olaylara dayanıklı hale getirdi” dedi.

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Batı’nın Türkiye’yi yıllarca kendi değerlerinden ve geleneklerinden uzaklaştırmaya çalıştığını öne süren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu televizyon dizileriyle yaptı Dallas’la başladı. Siz benden daha iyi bilirsiniz büyüklerim. Sonra şimdi yeni bir şey çıktı. İsmi Wikileaks mi Netflix mi, nedir? Şimdi de onlarla devam ediyor. Her televizyon filminde eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hal ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yıllardan beri yapıyor. Aile yapımızı ortadan kaldırmak için. Ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İş biraz tersine dönmeye başladı, daha da dönecek. Hayatta benim aklıma gelmezdi. Eski CHP İl Başkanı ismini unutuyorum bir kadın Canan Kaftancıoğlu, güzel pankartlar yazmış böyle yazıyor: ‘Allah’ın izni ile daha bitmedi’ şeklinde. Biz onları Allah’ın izniyle demeye kadar getirdiysek Cenabı Allah’a şükürler olsun."


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