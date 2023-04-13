Süleyman Soylu duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki enkaz çalışmalarına yönelik açıklamada bulunan Bakan Süleyman Soylu, çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, enkaz çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı.
"RAMAZAN BAYRAMI'NA KADAR TAMAMLANMIŞ OLACAK"
Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı."
Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2023
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
Toplam 56.956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39.602’sinin (%????)
ENKAZI KALDIRILDI.
Ramazan Bayramı’na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak...
+ pic.twitter.com/XdvWVJCO5P
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