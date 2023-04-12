Binaların yerini boş meydanlar aldı: Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası Hatay'dan son görüntüler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.
BİNALARIN YERİNİ BOŞ ALANLAR ALDI
En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkımı yapılan binaların yerini boş alanlar aldı.
Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.
Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
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