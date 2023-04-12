Binaların yerini boş meydanlar aldı: Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası Hatay'dan son görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:59
Abone Ol google-news

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. 

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. 

BİNALARIN YERİNİ BOŞ ALANLAR ALDI

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkımı yapılan binaların yerini boş alanlar aldı.

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.

Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.


hatay 6 Şubat depremi AFAD son depremler artçı deprem deprem

İlgili Haberler

CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur kimdir? Mehmet Güzelmansur kaç yaşında, nereli?

CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur kimdir? Mehmet Güzelmansur kaç yaşında, nereli?
AKP Hatay Milletvekili adayı Adem Yeşildal kimdir? Adem Yeşildal kaç yaşında, nereli?

AKP Hatay Milletvekili adayı Adem Yeşildal kimdir? Adem Yeşildal kaç yaşında, nereli?
TUSDER Hatay için atakta

TUSDER Hatay için atakta

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler