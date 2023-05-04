Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy'a canlı yayında 'Bitanem' dedi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 11:20

Güncelleme: 04.05.2023 - 11:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmak için Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu.

Soylu, terörle mücadele, kayyum atamaları, seçim ittifakları ve ekonomik durum gibi birçok konuda soruları yanıtladı.

Programın bir bölümünde ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Soylu, kayyum atamalarının hukuki dayanağına ilişkin konuşurken, Ersoy'un araya girmesiyle "Bitanem" diye seslendi.

Soylu söylediği ifadeye daha sonra kendisi de güldü. Soylu'nun bu ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Akif Ersoy ise program sonrası sosyal medya hesabından "Bitanem" paylaşımında bulundu.