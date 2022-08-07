Soylu'dan Çelebi hakkında ağır sözler! CHP'li vekil arşivi açtı

07 Ağustos 2022 Pazar, 18:04

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında Mehmet Ali Çelebi'nin CHP, MHP ve Memleket Partisi'nin ardından AKP'ye katılacağını iddia etti. Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından taraflardan bir yalanlama gelmezken, Çelebi, geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başladı.

Ancak Çelebi'nin sildiği tweetlerden birkaçını CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut paylaştı. Bulut'un paylaşımında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çelebi hakkındaki ağır sözleri de yer aldı.

SOYLU'DAN ÇELEBİ'YE AĞIR SÖZLER

Bulut'un paylaşımı şu şekilde:

"Stockholm sendromu... AKP’nin yol arkadaşı FETÖ’nün kumpasıyla Silivri’ye düşen Mehmet Ali Çelebi, temizliğe Twitter’dan başladı. Kapağı AKP’ye atmaya çalışan Çelebi, müstakbel partisine hoş görünmek için Berkin Elvan’lı tweetlerini siliyor. Soylu da bu tweeti siler yakın zamanda."