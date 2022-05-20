Süleyman Soylu’dan Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

20 Mayıs 2022 Cuma, 19:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu'nun duruşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Süleyman Soylu'nun avukatı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Ekrem İmamoğlu 10 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tamamen suçtan kurtulmak amacıyla müvekkilimin kişilik haklarını hedef aldığı çok net bir şekilde anlaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dilekçede, “Soruşturma aşamasında belli bir şahsı hedef almadığını beyan eden şüpheli, kovuşturma aşamasında suçtan kurtulmak amacıyla bu kez şikayetimize konu ifadeyi müvekkilim için kullandığını beyan ederek müvekkilimin kişilik haklarına saldırmıştır” denildi. Dilekçede, İmamoğlu'nun ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI DA DİLEKÇE SUNDU

Soylu'nun suç duyurusunun ardından, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat tarafından da savcılığa bir dilekçe sunuldu. Dilekçede, ‘Ahmak' ifadesinin 4 Kasım 2019 tarihinde önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından o tarihte kamu görevlisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı kullanılması nedeniyle İçişleri Bakanı’nın ifadesi için de savcılığın resen soruşturma başlatması gerektiği belirtildi.

SOYLU'NUN “AHMAK” DEDİĞİ BELİRTİLDİ



Ekrem İmamoğlu’nun Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katıldığı ve kongredeki konuşmasında siyasi eleştiri yaptığı belirtildi.

Dilekçede, “Müvekkilin Avrupa Parlementosu’nda yapmış olduğu konuşma üzerine İçişleri Bakanı müvekkile yönelik olarak ‘Avrupa Parlementosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum' ifadesini kullanmıştır. ‘Ahmak' ifadesinin soruşturulması ya da kovuşturulması gerektiğinin kabulü İçişleri Bakanı hakkında da resen soruşturma başlatılmasını gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SOYLU'YA CEVAP VERDİĞİ VURGULANDI

Dilekçede, olay örgüsü, olayların kamuoyuna yansıması, açıklamaların bütünü ve İmamoğlu'nun İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasındaki beyanları incelendiğinde kullanmış olduğu ifadenin İçişleri Bakanı’na karşılık olarak, basının sorusu üzerine siyasi bir eleştiri şeklinde ifade edildiğinin görüldüğü kaydedilerek, “Kaldı ki bu açıklama kamuoyuna da ‘Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya yanıt' başlıkları ile yansımış, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ve bir kısım YSK üyeleri İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunmuş olduğu dilekçe ve YSK’nın resmi web sayfasına koymak suretiyle kamuoyuna yansıyan beyanlarında da ifadenin kendilerine yönelmediğini belirtmiş, YSK üyelerine yönelik hakaret iddiası ile müvekkil hakkında yapılan yargılamada dönemin YSK üyelerinden bir tanesi bile ifadenin kendisine yönelik olduğundan bahisle şikayet ve katılmaya yönelik beyanda bulunmamıştır” ifadelerine yer verildi.

SOYLU'NUN ‘AHMAK' İFADESİNİN DE SORUŞTURULMASI İSTENDİ

Dilekçede, “Müştekinin ifa ettiği kamu görevi dolayısıyla müvekkile yönelik olarak sarf ettiği ‘ahmak' ve ‘bunun bedelini bu millet sana ödetecek' sözlerinin resen soruşturma kapsamına dahil edilerek kovuşturma aşamasında tüm bu olayların değerlendirilmesinin sağlanmasını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talep ediyoruz” denildi.