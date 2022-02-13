Süleyman Soylu'dan LGBT açıklaması

13 Şubat 2022 Pazar, 07:10

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerindeki güvenlik toplantısının ardından Organize Sanayi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yaptığı trafik eğitim parklarını ziyaret etti. Bakan Soylu, trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi. Ayrıca 4 tekerlekli eğitim aracını da kullanan Soylu, burada kendi adına fidan dikti. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN DÜNYADA EN TEMEL PROBLEM ENERJİ"

Bakan Soylu tüm dünyada en büyük problemlerden birisinin enerji olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda bağımlılığını azaltan bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın en temel problemi olarak ortada durmaktadır. Avrupa enerjiyi Rusya’dan mı alayım, İran’dan mı alayım diye düşünüyor. Bunu çözebilecekleri bir kabiliyetleri de yoktur. Türkiye enerjide bağımlılığını da azaltan bir ülkedir. Dünyanın neresinde böyle bir sıçrama ve büyüme yapan bir ülke var. Tam da buna itiraz ediyorlar. Dördüncü büyük sorun ise tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomi sorunudur. Nasıl olsa Türkiye’nin burnuna halkayı takarız istediğimiz yere getiririz diye düşündüler. Kazandıklarını da faizlerle geri alırız diye düşündüler. Biraz zayıflatır, siyasette zayıflatarak onlar da karşı gelirler diye düşündüler. Ve değiştirirler diye düşündüler. Ne kadar değişirse siyasette o kadar istikrarsızlık olur ve işimize gelir diye düşündüler"

'TERÖRLE İLGİLİ MESELEDE YOLUMUZU ALDIK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgüleri ile mücadelede Türkiye'nin çok önemli işler yaptığını dile getirerek hem yurt içerisinde hem sınır ötesinde bütün coğrafyada huzuru hakim kılmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bölge coğrafyasında önemli bir model haline geldiklerini anlatan Soylu, ''Terörle ilgili meselede yolumuzu aldık. Sadece ülkemizin huzurunu sağlamak değil bir sorumluluğumuz daha var. Elde ettiğimiz tecrübe ile Suriye’den Irak’a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin bir sorumluluğudur ve bunu yerine getireceğiz. Biz bu coğrafyanın modeliyiz. Komşularımıza, mazluma sahip çıkmakla modeliz. Altyapımızı hazırladık. Havalimanımız var mı bölünmüş yollarımız var mı, 81 ilimizde üniversitelerimiz var mı, spor tesislerimiz var mı, gençlik merkezlerimiz var mı, dünyanın en büyük enerji tesislerimiz barajlarımız var mı? Hepsi var. Organize sanayi sitelerinde fabrika yapmaya yetişilmiyor. Biz ülkemizi imar etmeye çalışalım onlar da dedikodu imarı yapmaya devam etsinler. Balkanların asaletini yeniden dünyaya göstermemiz lazım. Sadece kendi ülkemizi zenginleştirmek, yükseltmek değil hedefimiz. Biz onlarla varız. Onlarla birlikte büyük bir milletiz. Cari açığımız tarihin en düşük seviyelerinde. Türkiye büyüme rekorları kırıyor. Çarklar dönüyor ancak bundan rahatsız olanlar var. Birtakım zorlukları sabırla aşmamız lazım'' diye konuştu.

'LGBT'Yİ SAVUNAN DÜŞÜNCELERE MİLYONLARCA DOLAR PARA AKTARIYORLAR'

Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023’ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu savundu.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

''Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık erkeklerle kadının evliliği değil erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023’ün en önemli projesi olarak ortaya koydu. Bugün CHP’nin Kadıköy belediye meclis üyesi de kalktı bunu söyledi. Bu Osmanlı’nın eski gerici işlevidir dedi. Bunların hepsi Avrupa’nın ve Batının Doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyundur. Sabahtan akşama kadar batı ülkeleri LGBT’yi savunan bu düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyorlar. Batı bizim aile hayatımızı istemiyor. Aileyi değil bireyselliği savunuyorlar. 2023’e kadar bunlar tozutacak. Onların tek derdi var. Acaba kim Cumhurbaşkanı olsun. Bir de şimdi birbirlerine girmişler zaten. Devam etsinler. Kimi getirirseniz getirin. Milletin baş pehlivanı bellidir. Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de hevesle bekliyoruz. Bu milletin geleceği bizden çok güçlü adımlar bekliyor''

'DİYARBAKIR ANNELERİ PKK'YI ERİTECEK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca Panorama Müzesi'nde düzenlenen 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' etkinliğine katıldı. Burada gençler ile bir süre sohbet eden Soylu Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleye dikkati çekerek, Diyarbakır annelerinin, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eriteceğini söyledi. Sadece terör örgütünün silahlarıyla değil bir kültürel terörizmle de karşı karşıya olduklarını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi birbirimizden ayırmaya çalışan kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Dinimizi, inancımızı, geleneklerimizi istiskar eden, onu aşılayan, başkalaştırmaya çalışan kültür terörizmiyle karşı karşıyayız. Diyarbakır'da her şeye ses çıkaranlar annelere siz haklısınız diyemediler bizim arkadaşlarımız dışında. Hak, hukuk, adalet diyenler, sözde bunları ifade edenler, özgürlük diyenler 'siz çocuklarınızı özlediğiniz için buradasınız' diyemediler. Madalyonun öteki yüzünde hemen kendini belli ettiler. Anneler şunu yaptı bence, batının desteklediği bir örgütün foyasını ortaya çıkardılar. Sadece çocukların bir kısmına kavuşup bir kısmına da kavuşmak için inançlarını ve dirençlerini sürdürmüyorlar. ABD'yi, Avrupa'yı ve batıyı tokatlıyorlar. Bizim inancımız, gücümüz sizi yener diyorlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İlk günden beri onların yanında oldu. Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi eritecek"