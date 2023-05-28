2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Süleyman Soylu'dan seçim açıklaması: 'Daha yeni başlıyoruz'

Seçim sonuçlarına dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:07
Süleyman Soylu'dan seçim açıklaması: 'Daha yeni başlıyoruz'
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçlarının yankıları sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

"5 YILDA HERKES DAHA İYİ ANLAYACAK"

Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye’ye yönelecek. İstanbul’da 2 aya yakın beraber kampanya yaptık, sokaklarda 15 Temmuz’daki inancı gördüm."



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