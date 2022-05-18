Süleyman Soylu'ya yakın isim CHP'ye katıldı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:35

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde AKP'nin ilçe başkanlığı görevini yürüten Nimet Aksoy, ilçe teşkilatı ile birlikte partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın temas halinde olan ve Soylu’nun ilçeye yaptığı ziyaret öncesi mitingleri organize eden Aksoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Aksoy’a CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Silvan İlçe Başkanı İhsan Kızılkan tarafından rozetleri takıldı.