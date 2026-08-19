Süleymancılara yönelik operasyon Menzil cemaatindeki rekabeti de alevlendirdi: Saki tarafı rakip kardeşleri hedef gösteriyor

Süleymancılar cemaati elebaşısı Alihan Kuriş’e yönelik yapılan operasyon diğer cemaatlerde de gerginlik yarattı. Bu kapsamda kamuoyunda; kardeşler arası miras kavgasıyla son dönem gündemden düşmeyen Menzil’deki miras kavagası da gündeme getirildi. Kamuoyunda; söz konusu miras kavgası anımsatılarak, cemaatin mal varlığı, şirket yapılanması belirtilerek, Menzil’e de benzer bir operasyonun neden yapılmadığı tartışma yarattı. Bu tartışmalar ise cemaat içindeki rekabeti de hareketlendirdi.

RAKİP KARDEŞLERİ HEDEFE KOYDULAR

Mevcut elebaşı ve büyük ağabey Saki Elhüseyni taraftaları; söz konusu tartışmalar eksininde rakip kardeşler Mübarek ve Fettah’ı hedef göstererek, cemaatte bir miras kavgasının olmadığını, rakip kardeşlerin cemaatin nizamınına ve şeriata aykırı hareket ve eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, kardeşlerin eylemlerini Kuriş dosyasına benzetmesi dikkat çekti.

‘OPERASYONU SAKİ YAPTI’

Bu kapsamda Saki taraftarları, cemaate operasyonu Saki’nin yaptığını belirtiyor. Taraftarlar; Saki’nin söz konusu miras kavgasındaki “Buralar bizim değil ümmetin malıdır” tezinin cemaat ve tarikatlara yönelik bir özeleştiri olduğunu, meseleyi örtmek yerine konuşmayı, sorgulanmaktan kaçmak yerine şeffaflığı, keyfiliği değil hukuku koruyan bir çizgi ortaya koyduğunu savunarak; rakip kardeşlerin kendi içindeki yapılanmadaki tehlikeli gruplarla mücadele etmemekle suçluyor.

KİM BU NİZAM BEY?

Saki tarafı; özellikle kardeşler arasındaki tapu ve para tartışmalarında Mübarek’e yakın bir iş adamı olarak bilinen “Nizam Bey” adlı bir müridi öne çıkartıyor. Cemaat kaynakları; “Nizam Bey”in, cemaatin Avrupa’daki tapu davalarında etkisi olan bir kişi olduğunu belirtiyor. Nizam Bey’in kardeşler arasındaki davada yargı konusu olan Hollanda’daki Enschede ve Rotterdam dergâhları kapsamındaki geriye dönük kira alma, müridlerin dergâhlardan çıkarılması için kolluk kuvvetlerini binalara sokma ve söz konusu binaların kiraya çıkarılması işlemlerini yapan kişi olarak gösteriliyor.

‘ADAM BAŞI 390 GRAM ALTIN TOPLADI’ İDDİASI

Cemaat kaynakları, Süleymancıların tutuklanan lideri Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in evinde bulunan 1 milyar 340 milyon TL değerindeki 200 külçe altını örnek göstererek, Nizam Bey’in de buna benzer eylemleri olduğunu iddia ediyor. Kaynaklar; 2016’da Nizam Bey tarafından Semerkand Vakfı çalışanlarından kişi başına her ay ev vaadi ile 390 gram altın değerinde para toplandığını; ancak cemaatin önceki lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin (Gavs) yaşamını yitirişinin ardından toplanan paraların kaybolduğunu belirtiyor.