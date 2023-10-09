Süleymancıların yurdunda çocuğa tecavüz iddiası

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:39

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:40

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşındaki bir çocuğun uğradığı cinsel istismara uğradığı iddialarına yer verdi.

İddiaya göre yargıya taşınan olayda öğrenci Y., “Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum.” ifadesinde bulundu.

İstismara uğrayan çocuğun annesi G. ise, “İmamın tutuklanması yetmez, o Süleymancı yurdu kapanmalı” diye konuştu.

“KURUMU MU HARCAYACAKSIN”

Öte yandan yurdun avukatları tarafından “Bir çürük elma için kurumu mu harcayacaksınız” denildiğini ifade eden G., hâlâ velilere haber verilmediğini belirtti.

Saymaz’ın aktardığına göre, Y.’nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.