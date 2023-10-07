İsmailağa, istismarla yargılanan Gümüşel'e sahip çıktı: Ak pak olduğu tescillenecek

Altı yaşındaki çocuğunun cinsel istismara uğramasına göz yumduğu gerekçesiyle yargılanan İsmailağa mensubu Yusuf Ziya Gümüşel’e, cemaatin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu sahip çıktı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00
İsmailağa, istismarla yargılanan Gümüşel'e sahip çıktı: Ak pak olduğu tescillenecek
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Abdulhalik Ustaosmanoğlu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Gümüşel için “En kısa sürede kendisinin ak ve pak olduğunun tescilleneceğine dair inancımız tam” ifadelerini kullandı.

(Şahin Filiz)

Cumhuriyet’e konuşan  İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bunlarda üst düzey isimler artık otorite olmuştur. Burada İslam dini yoktur. Cinayetten tacize kadar her şey, tarikat otoritesinde kutsiyete bürünüyor. Şaşırıyoruz, İslamda böyle bir şey yok diyoruz ama bunlar yeni bir din getirdiler. Karşı karşıya kaldığımız şey tarikat dinidir. Bunların dinine göre cinayetten çocuk gelinlere kadar her şey caiz” ifadelerini kullandı.


İsmailağa İsmailağa cemaati Yusuf Ziya Gümüşel Hiranur Vakfı

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