İsmailağa, istismarla yargılanan Gümüşel'e sahip çıktı: Ak pak olduğu tescillenecek
Altı yaşındaki çocuğunun cinsel istismara uğramasına göz yumduğu gerekçesiyle yargılanan İsmailağa mensubu Yusuf Ziya Gümüşel’e, cemaatin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu sahip çıktı.
Abdulhalik Ustaosmanoğlu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Gümüşel için “En kısa sürede kendisinin ak ve pak olduğunun tescilleneceğine dair inancımız tam” ifadelerini kullandı.
(Şahin Filiz)
Cumhuriyet’e konuşan İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bunlarda üst düzey isimler artık otorite olmuştur. Burada İslam dini yoktur. Cinayetten tacize kadar her şey, tarikat otoritesinde kutsiyete bürünüyor. Şaşırıyoruz, İslamda böyle bir şey yok diyoruz ama bunlar yeni bir din getirdiler. Karşı karşıya kaldığımız şey tarikat dinidir. Bunların dinine göre cinayetten çocuk gelinlere kadar her şey caiz” ifadelerini kullandı.
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