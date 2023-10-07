İsmailağa, istismarla yargılanan Gümüşel'e sahip çıktı: Ak pak olduğu tescillenecek

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Abdulhalik Ustaosmanoğlu, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Gümüşel için “En kısa sürede kendisinin ak ve pak olduğunun tescilleneceğine dair inancımız tam” ifadelerini kullandı.

(Şahin Filiz)



Cumhuriyet’e konuşan İlahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bunlarda üst düzey isimler artık otorite olmuştur. Burada İslam dini yoktur. Cinayetten tacize kadar her şey, tarikat otoritesinde kutsiyete bürünüyor. Şaşırıyoruz, İslamda böyle bir şey yok diyoruz ama bunlar yeni bir din getirdiler. Karşı karşıya kaldığımız şey tarikat dinidir. Bunların dinine göre cinayetten çocuk gelinlere kadar her şey caiz” ifadelerini kullandı.