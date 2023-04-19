Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 15 saatte söndürüldü

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki gün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 15 saatte söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:17
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 15 saatte söndürüldü
Abone Ol google-news

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

15 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 15 saat süren çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.


Kayseri Yangın orman yangını orman yangınları

İlgili Haberler

Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği!

Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği!
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!
Pekin'de hastanede yangın: 21 kişi hayatını kaybetti

Pekin'de hastanede yangın: 21 kişi hayatını kaybetti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler