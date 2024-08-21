Sultanahmet'te şüpheli çanta paniği
Sultanahmet'te fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan elbise çıkarken, polisin çalışması sırasında tramvay seferleri durduruldu.
Sultanahmet tramvay durağında şüpheli bir çanta olduğu yönünde ihbarda bulunulması üzerine durağa polis ekipleri sevk edildi.
Çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alınan durağa bomba imha ekipleri çağırıldı.
ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan elbise çıktığı öğrenildi.
Şüpheli çanta dolayısıyla durdurulan Sultanahmet'teki tramvay seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.
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