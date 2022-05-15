Sultanbeyli'de 2 katlı tekstil atölyesinde yangın

Sultanbeyli'de bulunan bir tekstil atölyesinde, mutfak buzdolabında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:27
Sultanbeyli'de 2 katlı tekstil atölyesinde yangın
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Yangın, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Mescitli Sokak üzerinde bulunan 2 katlı tekstil atölyesinde saat 08.00 sıralarında çıktı. Buzdolabından kaynaklandığı öğrenilen yangın kısa sürede atölyeye sıçradı.

Alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle mahalle sakinleri yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri,yangın söndürülünceye kadar sokakta bekledi.

Bir mahalle sakini, "Komşumuzun dükkanında yangın çıktı. Mahalle halkı olarak önce itfaiyeye haber verdik. Yardım istedik, yardım gelene kadar biz de yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık" dedi.


Sultanbeyli Yangın tekstil

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