Sultanbeyli’de 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı
Sultanbeyli’de 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İstanbul Sultanbeyli’de, Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.M.Ş. isimli kız çocuğu, annesi ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, Gökhan D. hakimiyetindeki araç kız çocuğuna çarptı.
Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.M.Ş.’nin hayatını kaybetmesinin ardından sürücü Gökhan D. yeniden gözaltına alınarak ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gökhan D. hakimlik ifadesinde ise pişman olduğunu ifade etti.
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