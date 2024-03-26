Balıkesir’de göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:09

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:10

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün yapılan operasyonda; 2 organizatör, 2 otomobil, 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

2 organizatörün ve araçlarda yapılan aramalarda 27 bin 905) TL ile bin 800 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonda yakalanan organizatörler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.