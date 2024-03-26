Balıkesir’de göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 17 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör ise tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:09
Balıkesir’de göçmen kaçakçısı 2 organizatör tutuklandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün yapılan operasyonda; 2 organizatör, 2 otomobil, 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

2 organizatörün ve araçlarda yapılan aramalarda 27 bin 905) TL ile bin 800 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyonda yakalanan organizatörler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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