Sultanbeyli 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sultanbeyli'de seçimi kim kazandı? Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu?
Sultanbeyli seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Sultanbeyli'de hangi aday ne kadar oy aldı? Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu?
Sultanbeyli yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Ali Tombaş
CHP
Ayhan Koç
İYİ Parti
Fatih Karataş
DEM Parti
Ertan Hamitoğlu
Yeniden Refah
Ömer Urgun
Zafer Partisi
Neşe Yalçın
Saadet
Muhammet Fetullah Bülbül
Memleket
Murat Dönmez
TİP
Özcan Keskin
Büyük Birlik
Mehmet Çon
HÜDA PAR
Şeyhmus Korkmaz
DEVA Partisi
Orhan Çamuka
Gelecek Partisi
Erol Demir
SULTANBEYLi'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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