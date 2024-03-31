Sultanbeyli 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Sultanbeyli'de seçimi kim kazandı? Sultanbeyli Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:23

Sultanbeyli yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Ali Tombaş

CHP

Ayhan Koç

İYİ Parti

Fatih Karataş

DEM Parti

Ertan Hamitoğlu

Yeniden Refah

Ömer Urgun

Zafer Partisi

Neşe Yalçın

Saadet

Muhammet Fetullah Bülbül

Memleket

Murat Dönmez

TİP

Özcan Keskin

Büyük Birlik

Mehmet Çon

HÜDA PAR

Şeyhmus Korkmaz

DEVA Partisi

Orhan Çamuka

Gelecek Partisi

Erol Demir

SULTANBEYLi'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.