Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununu istismar eden dede tutuklandı

14 Haziran 2022 Salı, 14:26

Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Sultanbeyli'de yaşandığı öne sürülen olay mayıs ayında meydana geldi.

İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı. İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.