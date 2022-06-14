Sultanbeyli'de 9 yaşındaki torununu istismar eden dede tutuklandı
İstanbul Sultanbeyli’de bir dedenin 9 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan belgelerle ortaya çıkan olayla ilgili dedenin gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org
Sultanbeyli'de yaşandığı öne sürülen olay mayıs ayında meydana geldi.
İddiaya göre anneannesi işe gittiği sırada dedesi A.T. ile yalnız kalan 9 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı. İddiaya göre küçük kız baygınlık geçirdi, yaşananları başkasına anlatırsa da öldürmekle tehdit edildi.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, annesi durumu öğrenince hemen polise başvurusu başvuru üzerine küçük kızın ifadesi alındı ifadesinde dedesinin zorla cinsel istismarda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.
Dede A.T. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
- Sel nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
- Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi
- Ataköylülerin 'konut projesi' tepkisine şirketten yanıt
- 'O bize 'sürtük' diyor ama Sayın Başkan...'
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt