BMW'den elektrikli araç sektörüne dev yatırım: 108 milyon dolarlık batarya tesisi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:30

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:30

BMW, sürdürülebilir üretim ve istihdam yaratmaya yönelik yeni bir odakla elektrikli araç (EV) pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Bu çerçevede lüks otomobil üreticisi, Almanya'daki Leipzig şehrinde bir batarya lojistik tesisi inşa etme kararı aldı. Bu hamle, BMW'nin elektrikli araç endüstrisine ve çevresel sorumluluğuna olan bağlılığını bir adım daha ileri taşıyor.

Leipzig kampüsünde inşa edilecek olan yeni tesis, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan Mini Countryman modelinin üretimi için gerekli olacak. Tesiste çatıda yer alan güneş enerjisi dizisi ile 3.000 kilovatın üzerinde elektrik üretimi sağlanacak ve aynı zamanda 5.700'den fazla yeni çalı ve ağaç dikilerek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunulacak. BMW, bu tesis ile geniş sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini minimize etmeyi amaçlıyor.

500 YENİ İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLAYACAK

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Leipzig bölgesinde yaklaşık 500 yeni istihdam olanağı yaratılması planlanıyor. Bu da sadece BMW'nin büyümesine değil, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli bir destek sağlayacak.

Leipzig'deki tesisin 2024 ortasına kadar kısmen tamamlanması planlanıyor ve yüksek voltajlı batarya bileşenlerini üretecek bir alan olarak hizmet verecek.