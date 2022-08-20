Sultanbeyli'de drift yaptılar: Polisi gelince ters yönden kaçtılar

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:52

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; konvoy halinde araçlarıyla asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarından inerek trafiği tehlikeye attı. Bir süre cadde üzerinde duran konvoy, polis gelmesiyle uyarıldı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Polisi gören konvoydaki 2 sürücü, araçlarıyla ters yöne girip hızla uzaklaşırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruptaki sürücüler daha sonra polisin uyarılarının ardından araçlarına binerek uzaklaştı.

Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.