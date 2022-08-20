Sultanbeyli'de drift yaptılar: Polisi gelince ters yönden kaçtılar
İstanbul Sultanbeyli'de asker eğlencesi sırasında trafiği durdurup tehlikeye sokan 2 sürücü, polisin gelmesiyle ters yöne girerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; konvoy halinde araçlarıyla asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarından inerek trafiği tehlikeye attı. Bir süre cadde üzerinde duran konvoy, polis gelmesiyle uyarıldı.
KAYIPLARA KARIŞTILAR
Polisi gören konvoydaki 2 sürücü, araçlarıyla ters yöne girip hızla uzaklaşırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gruptaki sürücüler daha sonra polisin uyarılarının ardından araçlarına binerek uzaklaştı.
Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.
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