Sultanbeyli'de düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul'da iddiaya göre davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kader T.'yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Taşan, olay yerinde hayatını kaybederken, Kader T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 07:50
Sultanbeyli'de düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
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İstanbul Sultanbeyli'de dün akşam saat 23.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, davetlisi olduğu düğüne gelen Ahmet Taşan, düğünde halay çeken eski sevgilisi Kader T.'ye silahla ateş etti.

KADINI VURDU ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Kader T.'yi ağır yaralayan Ahmet Taşan, ardından başına sıkarak yaşamına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Kader T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ahmet Taşan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Sultanbeyli intihar silahlı saldırı

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