Sultanbeyli'de yatılı Kuran kursunda yangın!
Sultanbeyli'de Kuran kursunun bahçesinde bulunan barakada çıkan yangın, kursun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi.
Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu'nun bahçesindeki barakada saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER ÇATIYA SIÇRADI
Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kuran kursunun çatısına sıçradı.
Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kuran kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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