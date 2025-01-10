Sultanbeyli'de korkutan baraka yangını! Alevler araca sıçradı...

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:48

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:48

Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, sokak üzerinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede hemen yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı. Bir vatandaş elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.



