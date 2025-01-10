Sultanbeyli'de korkutan baraka yangını! Alevler araca sıçradı...
Sultanbeyli’de bir barakada çıkan yangın park halindeki araca sıçradı. Alevler vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, sokak üzerinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede hemen yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı. Bir vatandaş elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU
İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Etiketler: #Yangın #yangın tüpü
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