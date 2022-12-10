Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 15:39
Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
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İstanbul Sultanbeyli Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta inşaat halindeki 4 katlı binanın girişine tesisat döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Çalışmalara katılan işçi Turan T. (61) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile iş makinesi yönlendirildi.

Ekipler tarafından göçük altından çıkartılan Turan T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan T.'nin cenazesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sultanbeyli göçük inşaat

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