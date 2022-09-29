Sultanbeyli’deki tencere fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sultanbeyli'de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.
Yangın çalışmaların ardından 12 saat sonra söndürüldü. Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
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