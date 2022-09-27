Afyonkarahisar'da orman yangını
Afyonkarahisar’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Işıklar ormanı diye adlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çıkan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları ile havadan müdahale edilirken, arazöz ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışması sürdürüldü.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iş makineleri ve helikopterle soğutma çalışması yapıldı.
3 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında ilk belirlemelere göre 3 dönümlük bir alan zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ayrıca jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Yangına ilk müdahale eden Işıklar Belediyesi İtfaiye Amirliği personeli Ramazan Gölcük, yangın ihbarını alır almaz bölgeye geldiklerini ifade ederek, “Yangın Ödlek Dere mevkinde başlamış. Yangın ilk başladığında rüzgar yönü değişti ve bu yangının büyümesini önledi. Rüzgar yön değiştirmeseydi daha çok alan yanacaktı. Biz belediye ekipleri ile müdahale ettik. Şuhut Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerde sonradan geldi. Yangından 1 saat sonrada havadan müdahale başladı. Allah devletimize zeval vermesin, ne kadarlık alanın zarar gördüğü ise çalışma sonrası belli olacak” dedi.
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