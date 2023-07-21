Sultanbeyli’nde Kuran kursunda 73 çocuk gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İstanbul Sultanbeyli’de camideki kursta dağıtılan tavuk dönerden 73 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Sultanbeyli’de Kuran kursunda dağıtılan tavuk döner sonrası rahatsızlanan 73 çocuk Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Tedavileri biten çocuklar taburcu edilirken tedavileri devam eden çocuklar ise müşahede altına alındı.
"DURUMU ACİL OLANLAR VAR"
Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye getirilen çocuğun babası Fehmi Akkaya, "Bugün çocuklara tavuk döner dağıtmışlar. Birkaç tane Kur’an kursu öğrencisi zehirlenmiş. Benim çocuklarımda mide bulantısı var, kusma yok. Kan tahlillerini verdik sonuçlarını bekliyoruz. Kimse olsun istemezdi ama talihsizlik, tavuklarda zehirli çıkmış. Zehirlenen yaklaşık 60 öğrenci varmış. Yatış yapanlar var, durumu acil olanlar var, ayakta tedavi görenler var" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Eğitimde acı tablo...
- Ferdi Tayfur'un kızına kaset şantajı!
- 'Ekonomi belki seçime kadar ayakta kalmaz'
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Trans doktor Larin Kayataş hakkında karar verildi
- CHP'den Tanju Özcan kararı!
- Eğitimde büyük çöküş!
- Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı!