Sultangazi'de 'indirim' izdihamı: Kepenkler yumruklandı, ezilme tehlikesi yaşandı

9.08.2025 16:46:00
İstanbul Sultangazi'de bir mağazanın açılışa özel yaptığı indirim, izdihama yol açtı. İndirimli ürünlerden almak isteyenlerin mağazaya akın etmesiyle arbede yaşandı. İçeri giremeyenler kepenkleri yumruklayarak tepki gösterdi.

Sultangazi ilçesi 50'inci Yıl Mahallesi'nde ev ürünleri satılan bir mağazanın açılışında büyük indirim olacağını duyanlar sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu.

Mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etmek isteyince izdiham yaşandı. Görevlilerin kalabalığı kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla müşterileri içeriye beşer kişilik gruplar halinde alma çabası ise gerilimi daha da tırmandırdı. Dışarıda kalan ve uzun süre bekleyen çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi.

İçeri alınmayan öfkeli kalabalıktan bazıları, mağazanın kepenklerini yumruklayıp yuhalayarak ve alkışlayarak uygulamayı protesto etti. Yaşanan arbede sırasında bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, kalabalık arasında zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüldü.

