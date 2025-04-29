AKP'nin kalesinde 'ucuz simit' kuyruğu!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:12

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:24

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BÜFEM noktalarında 5 liradan satışa sunulan simit ve çay için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Simit kuyruğunda yaşanan yoğunluk öğle saatlerine kadar devam etti.

Kuyrukta bekleyen emekli bir yurttaş, "Düşük maaşlarımız yani. Yani ta 30 sene çalışmışız, 36 sene çalışmışız. Aldığımız 16 bin lira para, çok düşük" dedi.

"REZİLLİK, TÜRKİYE'NİN KADERİ"

Simit kuyruğunda bekleyen başka bir yurttaş ise ''Simit kuyruğu, ayran, bu işte... Rezillik, başka bir şey yok. Hayat pahalılığı her yerde var. Olmayan bir şey değil ki. Ona yapacak bir şey yok. Vallahi bu Türkiye'nin kaderi diyoruz. Başka bir şey değil. Paramızla rezil oluyoruz. Sabah 10’da geliyorsun, 'simit yok' diyor. Vatandaş saat 2 saat burada bekletiyorlar. Diğer yerlere nazaran uygun mu fiyatı? Uygun. 5 TL burada, öbür tarafta 13 TL'' diye konuştu.

"HADİ İÇİNDEN ÇIK BAKALIM"

Kuyrukta simit sırası bekleyen bir çiftçi, ''Simit kuyruğu bekliyoruz ne bekleyeyim ki emekliyim. Ben gerçi çiftçiyim de ben geçinemiyorum işte zor biraz. Çiftçilik de zor şimdi. Para etmiyor. Ondan sonra bir ekmek 12 TL, bir kilo buğday 8 TL. Hadi içinden çık bakalım. Gübrenin tonu 25 bin TL. Ondan sonra mazot pahalı 50 liraya yakın'' dedi.