Sultangazi’de parka getirilen pitbullar birbirine saldırdı, ihbar üzerine sahipleri kaçtı

8.03.2026 17:36:00
DHA
Sultangazi'de sahiplerinin ağızlıksız parka getirdiği pibull cinsi köpekler birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri köpekleri veteriner kliniğine götürürken sahiplerinin kaçtığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Sultangazi'ye bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir parktaki futbol sahasında meydana geldi.

Çocukların top oynadığı alana sahipleriyle birlikte getirilen ağızlıksız pitbull cinsi köpekler, bir süre sonra birbirine saldırmaya başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, bayıltıcı silah kullanarak köpeklere müdahale etti.

Köpekler daha sonra veterinerlik ekipleri tarafından kliniğe götürüldü. Olay sırasında köpek sahiplerinin ise bölgeden kaçtığı öğrenildi.

