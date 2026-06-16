Sultangazi'de silahla havaya ateş eden sürücü tutuklandı: Diğer sürücülere 96 bin lira ceza

50'nci Yıl Mahallesi'nde 14 Haziran Pazar günü, düğün konvoyunda bulunan bir sürücü seyir halindeyken aracının camından silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Yaşananların sanal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, havaya ateş açan kişinin 34 KK 1825 plakalı otomobilin sürücüsü C.N., görüntülerde yer alan diğer araç sürücülerinin ise F.P. ve İ.E. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler kısa süre içinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli C.N.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Diğer sürücülere ise 'trafiğin akışını engellemek', 'diğer araçların geçişini zorlaştırmak', 'konvoy halinde kurallara aykırı şekilde araç kullanmak', 'gereksiz yere yavaş seyretmek' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 96 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.