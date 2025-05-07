Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın
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DHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 15:38

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti.

Yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

 


Etiketler: #Sultangazi #Sultangazi Belediyesi

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