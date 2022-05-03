Sultangazi'de 2 kişi parkta silahlı saldırıya uğradı: 'Anne sırtımdan vuruldum'

03 Mayıs 2022 Salı, 13:26

Olay, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 23.05 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda meydana geldi. Parkta sohbet eden Yusuf T. ve Şehmus K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

ANNESİNİ ARADI

Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yüzüstü yerde yatan Yusuf T., cep telefonu ile annesini aradı. Yusuf T., annesine kendisini Mücahit isimli bir kişinin sırtından vurduğunu belirtti. Yusuf T., yaşananları annesine anlatıp, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"BU PARKTA SÜREKLİ KAVGA OLUYOR"

Telefon görüşmesinden sonra Yusuf T. ve Şehmus K.'nın çevredekilerin yardımıyla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Mahalle esnafı Enes Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu. Herkes parka doğru koşmaya başladı. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme geldi. Olayda iki yaralı varmış. Bu parkta sürekli kavga oluyor" dedi.