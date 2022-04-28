Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı, 2 kişi dumandan etkilendi

28 Nisan 2022 Perşembe, 05:36

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saat 03.30 sıralarında 5 katlı binada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2145 Sokak'ta bulunan binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi, bina sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, gelen sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sorası dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.