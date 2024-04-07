Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 12:08
Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
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Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.Ö., A.Ö., F.Ö. ve C.Ö.'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilere ait 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ö., A.Ö., F.Ö. ve C.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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