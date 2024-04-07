Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Piraziz ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Güneyköy köyünde jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen N.Ö., A.Ö., F.Ö. ve C.Ö.'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilere ait 5 silah imalathanesi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.Ö., A.Ö., F.Ö. ve C.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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