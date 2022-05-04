Sultangazi'de bıçaklı kavga sonrası linç girişimi

İstanbul Sultangazi'deki arkadaşını bıçaklayan Yılmaz H., yaralının yakınları tarafından kaçarak, sığındığı dükkanda linç edilmek istendi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:50
Sultangazi'de bıçaklı kavga sonrası linç girişimi
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Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmaya giren 2 arkadaş, daha sonra kavga etti. Kavga sırasında Yılmaz H., (16) yanında getirdiği bıçağı çıkararak, Abdulkadir K.'yi (17) bacağına sapladı.

Yılmaz H., koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Abdulkadir K.'nin yardımına ise çevredekiler koştu.

İŞ YERİNE SIĞINDI

Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan Abdulkadir K.'nin akrabaları ve arkadaşları, Yılmaz H.'yi kovalamaya başladı. Yılmaz H., bir iş yerine sığındı.

Elinde sopa ve tahtlarla iş yerinin önüne gelen grup, Yılmaz H.'yi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz H.'yi kurtararak, gözaltına aldı. Yaralı Abdulkadir K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdulkadir K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Olay sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


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